استدرجته لممارسة الجنس.. لن تتخيل نهايته

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قتل

جريمة قتل

سيدة تستدرج

أقدمت سيدة على استدراج صاحب مصنع لممارسة الرذيلة معها وأعدت له كمينًا بصحبة زوجها لسرقة الضحية، وعندما حاول المقاومة قتلاه وتخلصا من جثته بتركها داخل سيارته بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بمنطقة تابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه صاحب مصنع، وأن ربة منزل استدرجته لممارسة الرذيلة، وعندما حاول زوجها سرقته نشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل صاحب المصنع، ثم نقل المتهم وزوجته، جثة الضحية وتركاها بالسيارة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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