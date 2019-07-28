الصحة تكشف عن إجمالى الحجاج المسجلين بالبعثة الطبية

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تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، صباح اليوم الأحد، عددًا من العيادات الطبية المتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجيج.

وأكد فى بيان لوزارة الصحة أن القائمين على البعثة الطبية للحج يقومون بصفة دورية بالمرور على العيادات للتأكد من توافر كل الإحتياجات ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يتم متابعة تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أنه تم متابعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات، كما تم متابعة الكشف الطبي على الحجاج المصريين، وصرف العلاج لهم، مشددا على توفير أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، مؤكدا أن الحجاج المصريين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم.

فيما أكد "مجاهد" أن عيادات البعثة الطبية للحج، استقبلت حتى اليوم الأحد، 5538 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3746 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1792 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى دخول 16 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهم، وما زالت هناك 11 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.


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