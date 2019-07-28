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الملك سلمان يتخذ قرارا ملكيا بشأن حجاج اليمن.. لهذا السبب

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الملك سلمان
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شهداء الوطن

حجاج اليمن

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا  باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي "شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية" في اليمن المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" ، عن وزير الشؤون الإسلامية، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قوله:  إنّ "هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز يأتي امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة، ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح لإخوانه المسلمين".

وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي "في إطار حق الجوار وما تواصل تقديمه لخدمة ونصرة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم".

كما أوضح أن الوزارة اتخذت كامل استعدادها "لتنفيذ التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتهيئة كافة وسائل الراحة والطمأنينة، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.


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