تفاصيل حياة "بوتفليقة" داخل مقر إقامته

28 يوليه 2019 - 12:19 م

كشفت مصادر صحفية عن الحالة العامة للرئيس الجزائري "المخلوع" بوتفليقة، في مقر إقامته الذي يقيم فيه، بعد ثورة شعبية أطاحت بحكمه.

وأكد المصدر أن "بوتفليقة" يعيش في شبه عزلة بعيدًا عن صخب الإعلام، ويقضي أيامه بحي الأبيار الراقي بأعالي العاصمة، ويعيش معه إخوة ثلاثة أصغر منه، وهم: سيدتان ورجل، كما أن له شقيقا آخر يعيش في فرنسا، أما الأصغر السعيد فيقبع في السجن العسكري منذ نحو 3 أشهر .

ولفت إلى أن "الإقامة ملك لوالدته المتوفاة، التي كان لها نفوذ كبير في الحكم خلال السنوات الأولى لحكمه، ويشاع أن أشخاصًا طلبوا منها أن يصبحوا وزراء، فحققت لهم أمنيتهم بفضل تأثيرها القوى على ابنها الأكبر، الذي كان سندها منذ أن كانت العائلة تعيش في مدينة وجدة الحدودية بالمغرب، في خمسينيات القرن الماضي.

في الوقت الذي قال فيه عضو بالطاقم الطبي المشرف عليه إنه "يقضي معظم وقته بحديقة الفيلا المحاطة بأسوار شاهقة، لا تتيح رؤية ما بداخلها.. أما الجيران الذين يسكنون بالقرب منه، فغالبيتهم دبلوماسيون أجانب أجروا إقامات بمبالغ كبيرة لما يتوفر عليه المكان من أمن وسكينة".