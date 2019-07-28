» التعليم العالي تستعرض الحد الأدنى من 5 كليات علمية

28 يوليه 2019 - 12:24 م

انتهى التنسيق الخاص بكليات القسم العلمى إلى إعلان الحد الأدنى من كل كلياته بالمرحلة الأولى بتنسيق 2019 التي تقدم لها 45165 طالبا وطالبة وتخلف عنها 46 طالبا وطالبة.

وأعلن الوزير الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو 98.4 % بواقع 403.5درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدني لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.07% بواقع 405درجة، والحد الأدني لكليات الطب البيطري 97.07%.