البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه ليصل إلى 2 .723 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت5 .503 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 نحو 37 .0 في المائة ليغلق عند مستوي 13460 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو17 .1 في المائة مسجلاً 74.526 نقطة عند نهاية التعاملات، فيما خسر مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا نحو 96 .0 في المائة من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوي 54 .1362 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 70شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 48 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.