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أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

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فجر السعيد
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فتحي مجدي

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نفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، في أول تعليق لها منذ دخولها صباح الخميس العناية المركزة بعد عملية جراحية خضعت لها.

وشاركت السعيد، منشور لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، أكدت من خلاله أن حالتها الصحية مستقرة بعد إجرائها عملية في القلب.

وكتبت: "تم تداول في الآونة الأخيرة أخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين".

كانت السعيد، قد تعرّضت لأزمة صحيّة حادّة صباح الخميس بعد إجرائها لعملية جراحية وأُدخلت إلى العناية المركّزة، وانتشر بعدها أنباء عن توقف قلبها وتدهور حالتها الصحية بشكل كامل.

لكن الإعلامية الكويتية، مي العيدان نفت ذلك في تدوينة عبر "انستجرام"، قائلة: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الأكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.

وأكدت أنها تعرضت لنزيف في المعدة فقط وليس في الدماغ كما أشيع، مضيفة "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة ستخرج من العناية المركزة".

فيما كشفت المطربة الإماراتية أحلام، تفاصيل الحالة الصحية للسعيد، وأسباب تدهور حالتها الصحية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" صورة لفجر وأرفقتها بنشر تفاصيل حالتها الصحية منذ تدهور حالتها صباح الخميس.

وقالت: "فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف، ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير".

وأضافت: "الشكر الكبير أولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية التي وجدتها هناك. وشكرا لكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها".

وأكدت أنها تحاول باستمرار الاطمئنان عليها من الطبيب المعالج لأن الزيارة ممنوعة عنها.



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