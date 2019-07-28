» «كاف» يحدد موعد انطلاق تصفيات كأس العالم 2022

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الاتحاد الإفريقي يعلن نظام التأهل إلى مونديال 2022

كأس العالم

المصريون

امم افريقيا

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، مواعيد انطلاق مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وكشفت اللجنة التنفيذية بـ"الكاف" عن نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتى تتضمن 3 مراحل وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال، ليعيد نفس نظام تصفيات مونديال 2014 التى أقيمت فى البرازيل مرة أخرى، ويملك منتخب مصر ذكرى سيئة فى ذلك النظام من التصفيات بعدما تصدر مجموعته على حساب غينيا وموزمبيق وزيمبابوى، وفى الدور الثالث والأخير من سباق التصفيات واجه منتخب مصر غانا وخسر فى مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف" أن الاتحاد الإفريقى حدد الفترة من 2 – 10 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة مباريات الذهاب والإياب فى الدور الأول من التصفيات.

ويشارك فى الدور الأول من التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتى، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، جامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توجو، ملاوي، أنجولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية إفريقيا الوسطى وتنزانيا.

وحدد "الكاف" الفترة من 23 - 31 مارس 2020 موعداً لإقامة مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، على أن تقام الجولة الثانية من التصفيات خلال الفترة من 1 – 9 يونيو 2020، وتقام مباريات الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من 22 – 30 مارس 2021، والجولة الخامسة خلال الفترة من 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021، بينما تقام منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات خلال الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021.

كما تحدد الفترة من 8 - 16 نوفمبر 2021 لإقامة مباريات الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 بنظام الذهاب والإياب.

ويتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدى، وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بات منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الإفريقية "7 مرات" معفيًا من المشاركة الدور التمهيدى للتصفيات.

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