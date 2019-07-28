بلاغ ضد «علاء مبارك» بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يتهمه بـ"تعمد الإساءة للدولة المصرية"، وإحداث فتنة داخل طوائف المجتمع، مطالبًا بالتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وقال البلاغ الذي حمل رقم 2123 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والتحقيق، إن نجل "مبارك" أدين في العديد من القضايا من بعد ثورة 25 يناير 2011، وارتبط اسمه بالعديد من الجرائم التي ارتكبها إبان حكم والده، لكنه لم يتعظ من ذلك.

وأضاف البلاغ، أن "علاء" يطرح العديد من التدوينات القصيرة "تويتر" يهاجم خلالها الدولة بشتى الطرق، فيهاجم مسئولاً بالحكومة المصرية، ويسخر من المنظومة الرياضية، ويحاول تشويه قرارات الحكومة، وأصبح مادة خصبة يحتفي بها إعلام جماعة الإخوان، وفقا للبلاغ.

وأكد البلاغ، أن تدوينات "علاء" تسببت في موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن "جماعة الإخوان تستغل تدويناته وتغريداته التي يهاجم النظام والدولة المصرية في محاولة منه لتشويه مسئوليها وتدشين تغريدات تخدم إعلام الإخوان، وأصبحت تلك الجماعة تحتفي بأي إنسان يكايد في النظام، حتى ولو كان من أعدائهم، طالما تأتي على أهوائهم وتخدم في مصلحة تنظيمهم".

وأضاف، أن علاء مبارك حرّض من خلال تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة الهجرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الهجوم على مصر.