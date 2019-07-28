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إعلان موعد تقديم أوراق الترشح بالانتخابات الرئاسية في تونس

عرب وعالم

الانتخابات الرئاسية في تونس
الانتخابات الرئاسية في تونس

خالد الشرقاوي - متابعات

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بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قررت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، تقليص فترة الحملة الانتخابية من 22 إلى 13 يوما.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أن فترة قبول أوراق المرشحين ستكون من 2 - 9 أغسطس، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعدما نُقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر الخميس، بقرار من الأطباء المباشرين له.

كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها.

ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش.


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