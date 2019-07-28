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مفاجأة.. صديقة فنانة شهيرة وراء سرقة شقتها

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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

محمد فضل- متابعات

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سرقة

شقة

صديقة

شيرين سيف النصر

كشفت قوات الأمن المصرية، السر وراء سرقة شقة فنانة شهيرة، في محافظة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالممثلة، شيرين سيف النصر، كانت تترد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس، بحسب تقارير محلية.

وأضافت التحريات أنه عقب اكتشاف "سيف النصر" تلك الواقعة، تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، وتبين من خلال الفحص والتحري الذي جرى تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى سلامة منافذ الشقة.

وجرى ضبط المتهمة وإعادة المسروقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ونالت شيرين سيف النصر شهرتها، خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وفيلم "النوم في العسل"، أمام الفنان المصري، عادل إمام.


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