» ماذا قال «صلاح» عن إنجاز منتخب اليد؟

28 يوليه 2019 - 06:57 م

حرص النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على تهنئة منتخب شباب اليد بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة عقب الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة 37-27.

وقال «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد.. انجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما».

ونجح المنتخب الوطني|، في الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة كبيرة، بعد الوصول لتلك المباراة عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في قبل نهائي بطولة العالم، حيث حصد المنتخب الوطني من قبل على تلك البطولة، بعد تغلبه على منتخب الدنمارك بنتيجة 22-19، في نهائي المونديال عام 1993.