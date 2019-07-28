» سجن كويتي 17 عامًا كاد يتسبب في أزمة بين مصر والكويت

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أصدرت محكمة كويتية حكما بسجن مواطن كويتي 17 عامًا لاعتدائه على وافد مصري، علمًا أن الحادثة وثقت في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.

وأيدت محكمة الجنايات "المعارضة" حكمها القاضي بحبس المتهم 17 سنة، مع الشغل والنفاذ، في قضية الاعتداء على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية، ورفضت معارضة المتهم على الحكم الغيابي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، بعد تداول نشطاء فيديو له، وتقديم كفيل المعتدى عليه شكوى إلى مخفر الشويخ الصناعية للإبلاغ عن تعرض موظف للضرب.

وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت، في شهر سبتمبر 2018، حكمها في القضية، حيث قضت بحبس المواطن الكويتي 17 سنة، كما قضت ببراءة الوافد المصري.

واشتُهرت الحادثة محليًا وخارجيًا وتدخلت السلطات المصرية حينها، وحضرت وزيرة الهجرة المصرية للكويت وتناقلت القضية وسائل عالمية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحادثة، التي وقعت في ديسمبر 2017، بدأت عندما دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله، وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه بأنه في وقت راحة، فانهال الكويتي عليه بالضرب.

هذا وقد أحدث الاعتداء إصابات بليغة في رأس ووجه الوافد، نُقل على إثرها إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى الصباح.


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