» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والزمالك

28 يوليه 2019 - 08:56 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في القمة 118، المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري العام.