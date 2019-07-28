اختفاء «الكمساري» من أتوبيسات النقل العام قريبًا

28 يوليه 2019 - 09:08 م

أشاد خبراء بخطة الحكومة لميكنة أتوبيسات النقل العام, على أن يكون حجز التذاكر إلكترونيًا, لتسهيل تحصيل الإيرادات والرقابة عليها, معتبرين أن هذا النظام سيقضى على الفساد, ويحقق إيرادات أعلى.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن دراسة الجهات الحكومية إمكانية تحصيل تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام إلكترونيًا، بما سيؤدى لسهولة تحصيل الإيرادات، والرقابة عليها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع عدد من المسئولين على أهمية الإسراع فى تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث إنها تسهم فى حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميًا على طول مسار خطوطها.

وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, "إنه لابد من العمل على تطوير وسائل النقل, وإذا كان هذا فى إطار التطوير والقضاء على الفساد والحفاظ على المعدات وتحصيل الإيرادات المستحقة, والتيسير على المواطنين فلابد من السعى فى تنفيذ الفكرة".

وأضاف آدم لـ"المصريون" أن "بداية تطبيق الفكرة قد تكون صعبة, خاصة في الأماكن العشوائية, لأن كل مواطن يفكر في مصلحته, لكن مع الوقت سيعتاد الأمر وستكون أيسر وأسهل له".

وأشار إلى أن "هناك العديد من وسائل النقل مميكنة مثل المترو والقطارات, والأتوبيسات الخاصة بشركات السفر بين المحافظات, والمواطن يجيد التعامل معها".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يحترم كل منظومة تؤدى إلى سير وسهولة التعامل مع المواطنين, خاصة فى ظل وجود الازدحام الشديد الذى تشهده المحافظات.

واعتبر الدكتور عماد نبيل الخبير فى مجال النقل, أن هذه الفكرة من الأفكار الجيدة التى يمكن من خلالها القضاء على السلبيات التى نراها فى وسائل المواصلات.

وأضاف لـ"المصريون", أن "الدول الأوروبية تسير بهذا النظام, حيث إن الراكب يقطع التذكرة إلكترونيًا عن طريق الحجز على الإنترنت أو من خلال الفيزا, أو وجود مكان بجانب كل محطة, أو ربما عن طريق الاشتراك الشهر, وعند استقلال المواطن الأتوبيس يتأكد السائق من أن التذكرة سليمة, على أن يكون هناك باب للدخول وباب لنزول الركاب, لمنع المخالفين".

وأشار خبير النقل, إلى أن "فكرة تواجد محصل فى كل أتوبيس من المهن التى انتهت، وأن المحصل الهدف من وجوده الاطمئنان على أن كل مواطن سيدفع تذكرة الرحلة", لافتًا إلى أنه "على سبيل المثال مترو الأنفاق يتم الدخول إليه عن طريق إدخال التذكرة داخل الماكينة الآلية".

وأوضح، أنه "فى حالة تطبيق تلك الفكرة ستقضى على الازدحام, والتعامل البشري", مقترحًا أن "تكون التذاكر برقم المحطة حتى يكون كل شيء له قيمته".

وأشار إلى أنه "فى حالة تطبيقها سوف يتعامل الراكب مع الماكينة الآلية بعد إدخال اسم المحطة, وإن كان المواطن لا توجد معه "فكة" سوف تحسب الماكينة قيمة التذكرة وترد الباقى له".