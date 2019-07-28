هذا ما قال "أديب" عن تصريحات وزيرة الصحة المثيرة

علق الإعلامي عمرو أديب، على غضب الصيادلة من وزيرة الصحة بسبب تصريحها، والذي مفاداه "ميهمنيش غياب 10 صيادلة والمهم الممرضة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الصيادلة لهم حق في غضبهم، ولكن وزيرة الصحة خانها التعبير، ولم تكن تقصد الإساءة للصيادلة، موضحًا أن وزيرة الصحة كانت تريد أن تعظم من دور الممرضة.

