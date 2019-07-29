ميانمار تدرس تجنيس مسلمي الروهينجا

29 يوليه 2019 - 01:00 ص

أعلن مسئول كبير في ميانمار يوم الأحد، أن مسلمي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة بعد حملة عسكرية وحشية، ربما يتمكنون من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية إذا عادوا إلى البلاد.

وترأس وزير خارجية ميانمار الدائم، يو مينت ثو، وفدا من عشرة أعضاء إلى بنجلاديش لإجراء محادثات حول إعادة الروهينجا إلى وطنهم، ولا يزال الكثير منهم في مخيمات لللاجئين في بنجلاديش.

وقال ثو في كلمته في مؤتمر صحفي بعد زيارة معسكرات الروهينجا في بلدة كوكس بازار الساحلية جنوب شرق بنجلاديش، إن الروهينجا قد يحق لهم التقدم بطلب للحصول على فئة "المواطن المتجنس" في بلادهم.



وأضاف رئيس الوفد للصحفيين بعد سلسلة من الاجتماعات مع الروهينجا: "نحاول أن نوضح لهم (مسلمي الروهينجا) إمكانيات الحصول على الجنسية".



وجردت ميانمار مسلمي الروهينجا من جنسيتهم عام 1982 بعد إقرار قانون جديد للجنسية اعتبرهم "مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش".



وذكر ثو أنه وفقا للقانون، قد لا يحق لهم الحصول على الجنسية الكاملة ولكن يمكنهم الحصول على "التجنيس" بدلا من ذلك، بينما يمكن أن يحصل أطفالهم على الجنسية الكاملة.

