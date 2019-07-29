» مذيع بي إن سبورت لنجم الأهلي: كدا كفاية .. شوف مكان تاني

29 يوليه 2019 - 07:54 ص

قدم أحمد فؤاد - مذيع قناة "بي إن سبورت" - نصيحة إلى المغربي وليد أزارو بعد دقائق من انتهاء مباراة القمة التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

