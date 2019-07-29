استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

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استقر سعر الدولار في مصر، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع. 

وبقي سعر العملة الخضراء ثابتًا في البنك الأهلي، عند 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر والعربي الأفريقي الدولي وقناة السويس والمصرف المتحد ومصر إيران للتنمية والأهلي اليوناني وعودة.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعره عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.


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