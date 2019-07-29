من بقى على قيد الحياة من أسرة الملك عبد العزيز؟

29 يوليه 2019 - 09:29 ص

بعد وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، يوم أمس الأحد، عن عمر يناهز 96 عاما، تبقى عدد محدود من أبناء الملك المؤسس الـ63 ابنا وابنة، الذين أنجبهم خلال فترة حياته التي امتدت إلى 76 عاما.

ومن بين 36 ابنًا للملك عبد العزيز، بقي على قيد الحياة حاليًا، 7 أبناء، من زوجات مختلفات للملك عبدالعزيز، الذي عاش بين الأعوام 1877 و1953، وتزوج بما يقارب من 40 امرأة ينتمين لمختلف مناطق وقبائل البلاد وحتى من خارجها.

والأبناء الذكور الذين ما زالوا على قيد الحياة، بجانب الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يحتل الترتيب رقم 25 بين إخوته، هم: الأمير متعب ذو الترتيب 17 بين إخوته، وهو من مواليد العام 1931، والأمراء: ممدوح، وعبد الإله، وأحمد، ومشهور، ومقرن.

أما بنات الملك عبد العزيز اللائي ما زلن على قيد الحياة من أصل 27 ابنة، فهن الأميرات: الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل، وعبطاء، وطرفة.

يشار إلى أن عدد أحفاد الملك المؤسس من أبنائه الذكور فقط 516 حفيدا وحفيدة.

وبدأت الأسرة الحاكمة في السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، الدفع بعدد كبير من جيل أحفاد الملك المؤسس لتولّي المناصب القيادية في البلاد، في انتقال تدريجي للسلطة، ما يعزز الاستقرار، ويؤسس لعهد جديد يشكل امتدادا لنهج الراحل الملك عبد العزيز.