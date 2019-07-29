براءة قاتل عروسته بالمنوفية مرهونة بهذا الشيء

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عروس المنوفية
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دي إم سي

المنوفية

عروس



كشفت شقيق "منار" عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة تنشر لأول مرة ، موضحة أن شقيقتها تواصلت معها هاتفيًا يوم الوفاة وطلبت منهم أن يجيبوا لها "فستان الحنة" لمقابلة أصدقائها به، وعندما وصلوا وجدوها مقتولة.

 وأضاف " خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "دي إم سي"، الذي المذاع على فضائية دي إم سي ، قائلة ،: "روحت لقيت جوزها ماسك السكينة وإيده ووشه عليه دم، بقوله إنت بتدبح فراخ من أول يوم ضحك ومشي، ودخلت لقيتها مدبوحة".

 وتابع ، أن تقرير الطب الشرعي أكد أن العروس ذبحت وهي عذراء، مستكملًا: "أنا عايز حق أختي، أهله بيقوله دا مريض نفسي و مختلق عقليا عشان يطلعوه براءة ، بس دا كذب ".

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