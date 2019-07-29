في عزاء "الفيشاوي"..انهيار نجله الأكبر وغياب عادل أمام

أقيم عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد وفاته الخميس الماضي اثر تعرضه لتليف كبدي مفاجئ.

ووصل قبل بدء العزاء بساعات الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر ووالدته سمية الألفى من أجل تلقيهم عزاء الراحل وملامح الحزن والصدمة مسيطرة عليهم.

ودخل أحمد الفيشاوي في نوبة بكاء أثناء تلقيه العزاء، ارتسمت ملامح الحزن الشديد على وجه الإعلامية الكبيرة هالة سرحان.

فيما تغيب الفنان الكبير عادل إمام عن عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في حين حضر نجله الفنان محمد إمام من أجل تقديم واجب العزاء.

وشارك في العزاء عدد من نجوم الفن ابرزهم الهام شاهين، فيفي عبده، يحيى الفخراني، عزت العلايلي، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، رامي رضوان، دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، انجي المقدم، احمد فهمي، محمد امام، علي ربيع، روبي ، احمد السقا ، وفاء عامر، أشرف زكي،محمد صبحي،نبيل الحلفاوي،الاعلامية هالة سرحان.

وتوفي فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

ويذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذي أصابه، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الخميس 25 يوليو، لتتجه الجنازة بعد ذلك إلى محافظة المنوفية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.