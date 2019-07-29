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مايا دياب بإطلالة "مثيرة" في سوريا

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مايا دياب
مايا دياب

متابعات-علا خطاب

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هالة زايد

أثارت  النجمة مايا دياب، جدلاً واسعًا، بسبب إطلالتها "الجريئة" في الحفل الغنائي في مدينة طرطوس السورية حيث التقت خلال الحفل عددًا كبيرًا من محبيها ضمن أجواء احتفالية بامتياز.

واختارت "مايا" أن تكون إطلالتها بفستان غريب وجريء من تصميم نيكولا جبران حيث جاء طويلا من الخلف وقصيراً من الأمام، كما جاء بتصميم "كرانيش" الغريب بعض الشيء.

وأرفقت مايا الصور بتعليق: "لوك من سهرة مبارح بسوريا. سوريا الأمل، الفرح والموسيقى. اشتقت اسهر وافرح وارقص مع شعب أنا شخصياً بحبه كتير وبنبسط بس أسهر معه".

ولاقت إطلالة مايا تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها، ومنهم من أحب هذه الإطلالة ومنهم من أنتقدها ووصفها بغير الموفّقة.


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