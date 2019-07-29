  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
ارشيفية

سطو مسلح على محطة بنزين بالجيزة وسرقة 350 ألف جنيه

قناصة اسرايئلية

مقتل 5 طلاب سودانيين برصاص قناصة

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

نتائج قرعة الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم 2022

الملك سلمان وولي العهد

برقية عاجلة من الملك سلمان وولى العهد لعاهل المغرب

الرئيس السيسي

السيسي يوجه رسالة حازمة إلى حميدتى

الزمالك

مفاجأة.. لاعب الزمالك الدولى يودع جماهير القلعة البيضاء

هجوم المهرجان في كاليفورنيا

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

خالد جلال

مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك

هالة زايد

متحدث الصحة عن أزمة الوزيرة: "فيه ناس عايزين يورطوها"

كاف

«كاف» يجرى قرعة تصفيات كأس العالم 2022

شاهد..

أول فيديو لهجوم مهرجان "الثوم" في كاليفورنيا

عرب وعالم

هجوم المهرجان في كاليفورنيا
هجوم المهرجان في كاليفورنيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مقتل 3 أشخاص بمهرجان غذائى بكاليفورنيا

#

أول فيديو مسرب لقائد الانقلاب في السودان

#

أول فيديو للحظة استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

#

بدون ذراعين.. وتقود طائرة بقدميها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدت اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مريام فارس تصدم الجميع بـ"المايوه"
» هذه المهنة تسبب تقلص حجم الدماغ
» فنان شهير: "ما عنا نسوان تتصور لايف".. وجمهور: "متخلف"
» شاهد.. لحظة دفن 40 جثة من ضحايا قارب الهجرة الليبي
» "كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"
» عقوبة قاسية على لاعب الزمالك
» ولي العهد الأردني يؤدي اليمين الدستورية لحكم البلاد
» ضعف مجموعها بالثانوية يدفعها للانتحار بالمنوفية
» انضمام صلاح لمعسكر "الريدز"
» مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك
» شركة إنتاج تستغيث بالمهن الموسيقية ضد محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى