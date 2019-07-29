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شاهد.. اللحظات الأولى لهجوم المهرجان في كاليفورنيا

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هجوم المهرجان في كاليفورنيا
هجوم المهرجان في كاليفورنيا

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو رصدت اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".


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