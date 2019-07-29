مفاجآت بالجملة بتقرير "جلال" بشأن الراحلين عن الزمالك

29 يوليه 2019 - 11:42 ص

بإعلان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إقالة خالد جلال المدير الفنى المؤقت عقب انتهاء مباريات الدورى العام، قدم المدير الفنى السابق تقرير إلى مجلس الإدارة بشأن صفقات الموسم الجديد وكذلك أسماء الراحلين عن صفوف الفريق.

وطالب "جلال" فى تقريره، عودة الثلاثى المنتهى إعارتهم وهم الكونغولى كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد والنيجيرى معروف.

ووافق المدير الفني السابق على رحيل حميد أحداد وعمر السعيد، مع ضم كل من إسلام جابر وإمام عاشور وجون أنطوى ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد العاطى.

فيما لم يطلب "جلال" ضم حارس سموحة محمد أبو جبل الذى أعلن الأبيض ضمه مؤخرًا، وهو نفس الأمر أيضا بالنسبة للظهير الأيسر محمد عبد الشافى.