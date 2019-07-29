» "كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل، محادثة بين مي نور الشريف، ابنة الفنان القدير نور الشريف، وبين أحد أصدقائها، بشأن عزاء الراحل فاروق الفيشاوي، وهي تسيء له، إلا أن الأخيرة أكدت أن المحادثة "مفبركة".

وقالت "مي" عن عزاء الفيشاوي: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف.. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه"، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة ضدها.

من جانبها، أكدت مي خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على الإنستجرام، أنها لم تقل ذلك وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، موضحة أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

وتابعت: "الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقا حرام عليه".

وقد توفى الفنان فاروق الفيشاوي فجر الخميس الماضي، 25 يوليو الجاري، عن عمر ناهز 67 عامًا. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن.

وأقيم العزاء الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي أمس الأحد الموافق 28 يوليو في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.