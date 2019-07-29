» كلاكيت ثالث مرة.. "العسيلي" يستفز جمهوره بتعليق جديد

يبدو أن الفنان محمود العسيلي، اعتاد إثارة الجدل، في الآونة الأخيرة، حيث رد "العسيلي" على تعليق أحد متابعيه على إحيائه حفله الغنائي في الساحل الشمالي والذي يعد الحفل الأول له بعد أزمة الفيديوهات التي أحرج فيها معجبيه وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى محمود العسيلي تعليقاً ساخرا حول حفله الغنائي من أحد متابعيه عبر حسابه على "تويتر" متسائلاً: "ضربت حد امبارح من الجمهور ولا عدت سليمة".

رد محمود العسيلي مازحا " في 3 بس .. 2 راحوا على المستشفى وواحد عالجوه في المكان على طول .. جت سليمة".

وكان العسيلي تعرض للانتقادات بعد انتشار فيديو له وهو يحرج أحد محبيه في إحدى حفلاته الغنائي ويرفض التقاط صورة معه. وقدم اعتذاراً للجمهور عبر حسابه بموقع انستجرام ، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة. أنا اسف مرة تانية ‎"‎

تابع: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا المايك، ولكن ‏هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل ‏الكلام دة مش باين في الفيديو

ليظهر بعدها فيدبو جديد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد تاريخه، وهو يغني في حفل وصعد شاب من محبيه على المسرح ليلتقط صورة معه، ولكن الفنان الشهيرة دفعه ورفض التقاط الصورة رغم توضيح الشاب لرغبته، ليرد عليه العسيلي: "أنت جاي تضربني!".