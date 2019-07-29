رد قاسٍ من "كهربا" ضد رئيس الزمالك

29 يوليه 2019 - 01:33 م

وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، المنتقل حديثا لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي رسالة لمجلس إدارة نادى الزمالك عقب رحيله المفاجئ.

وكتب "كهربا" عبر "تويتر": "الكثير من الأشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم علي حق وأنهم رمز القوة.. فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر على المواجهة.. فهل لابد من الصوت العالى حتى ترهب الناس.

وأضاف: "ولكن فى الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام".