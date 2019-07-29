» الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

29 يوليه 2019 - 02:49 م





أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المتوفى بمرض السرطان يعتبر شهيدًا.



وأوضح "وسام" أن المتوفى بالسرطان يعتبر شهيدًا لأنه مات مبطونًا، لأن السرطان مرض باطني، ومن مات مبطونًا فهو شهيد.



جاء ذلك ردًا على سؤال متابعة للصفحة الرسمية للوزارة والتي قالت خلاله: "ابني توفى بالسرطان وعنده 17 سنة، هل يعتبر شهيدا؟"

