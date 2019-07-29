نائب يطالب بمحاسبة فنانة شهيرة ويعلق: "إلى جهنم"

تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرازون لهجوم عنيف من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة الأردني، بسبب فستانها "العاري".

وانتقد النائب صالح العرموطي في خطاب ألقاه خلال اجتماع المجلس مهرجان جرش الذي أحيت الفنانة إحدى حفلاته مؤخراً.

وشدد على ما اعتبره تجاوزاً للقيم والعادات المتبعة في المجتمع الأردني، داعياً إلى عدم التزام الصمت بعد ظهور كرازون بملابس رأى أنها جريئة جداً على المسرح. واضاف: "جهنم وراها".

ويشار إلى أن الفنانة ارتدت خلال الحفل فستاناً طويلاً باللون الذهبي مع زركشات لامعة وبطانة باللون البيج ويكشف القليل من منطقة الصدر.

وركزت عليه الكثير من التعليقات بعدما نشرت الفنانة صوراً لها من الحفل على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". إلا أن آراء المتابعين تراوحت بين من رأوا أنه أنيق جداً ومن اعتبروا أنها لم توفق في اختيار التصميم ولم يعلق الكثيرون على كونه جريئاً أو العكس.