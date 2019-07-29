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صور..العثور على عارضة أزياء مذبوحة ومخبأة داخل حقيبة في شقتها

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عارضة الأزياء
عارضة الأزياء

محمد فضل- متابعات

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بريطانيا

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عارضة أزياء

مخبأة

عثرت السلطات الروسية على عارضة ومدونة تجميل مذبوحة من العنق وجثتها مخبأة في حقيبة سفر بشقتها.

وشعر والدا العارضة ومدونة التجميل إيكاترينا كيه 24 عامًا، بالقلق عندما توقفت عن الرد على مكالماتهما الهاتفية، فطلبا من مالك السكن تفقد شقتها في العاصمة موسكو.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، اقتحمت الشرطة الروسية شقة العارضة أمس وعثرت على جثتها في حقيبة، وكانت مصابة ببضع طعنات.

وفتح الضباط تحقيقًا فيما إذا كانت الغيرة هي الدافع الكامن وراء الجريمة الشنيعة، حيث قالت الشرطة إنها بدأت أخيرًا علاقة مع رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، وكانا على وشك الذهاب لقضاء العطلة معًا.

ووفقًا للتقارير، قبل علاقتها الحديثة، كانت العارضة تواعد رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا، ولكن لم يتضح بعد متى انفصلا.

ويذكر أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه بجريمة قتل ”إيكاترينا“ التي كانت طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية وتعمل في مستشفى في المدينة، بالإضافة إلى كونها مدونة تجميل وعارضة على ”إنستغرام“ حيث تمتلك 80 ألف متابع.

كما كانت شاركت في مسابقة ملكة جمال موسكو، وحاصلة على شهادة من جامعة ”بيروجوف“ الروسية الوطنية للأبحاث الطبية.





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