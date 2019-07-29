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«ترامب» يوقع مرسوم تعويض لعائلات ضحايا 11 سبتمبر

عرب وعالم

ترامب
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حسن علام- متابعات

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دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

مرسوم تعويض

هجوم 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مرسوم لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، أقر الأربعاء الماضى بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092 أى بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا فى عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

وينص القانون على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما فى ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين،وينهى تأمين تمويل دائم لصندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر معاناة المتضررين الذين لجأوا الى الكونجرس لالتماس تمديد التمويل.

وجدد الكونجرس تمويل الصندوق بين عامى 2011 و2015 لمساعدة آلاف الأشخاص الآخرين، وكان من المقرر أن يتوقف الصندوق عن قبول طلبات جديدة أواخر عام 2020.


 
 

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