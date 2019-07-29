» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا غدًا

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حسن علام- متابعات

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الأرصاد

خبراء الطقس

حار رطب

الوجة البحري

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 38، والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والاقصر 41 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41، والصغرى 29.

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