صورة.. «صلاح» يؤدي مناسك العمرة

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العمرة

محمد صلاح

ليفربول

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للنجم محمد صلاح المحترف جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأدى محمد صلاح مناسك العمرة فجر اليوم قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، وهو الموسم الثالث للنجم المصري مع ليفربول.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، قائمة معسكر "إيفيان" استعدادًا للموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن يورجن كلوب اختار 29 لاعبًا فى معسكر الفريق الذى سيتوجه اليوم إلى مدينة "إيفيان" الفرنسية لمواصلة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف أن قائمة ليفربول شهدت تواجد الخماسي أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وشيردان شاكيري، بينما يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة أمس أمام نابولي الإيطالي.

قائمة ليفربول لمعسكر "إيفيان"، أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

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