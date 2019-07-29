» شروط «عواد» للانتقال إلى الزمالك

29 يوليه 2019 - 06:07 م

طلب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد للموافقة على الانتقال للأبيض، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الإتنين: «محمد عواد تواصل مع مسئولي نادي الزمالك، إثناء تواجد الفريق في معسكر قبرص وعرض عليهم الانضمام للأبيض في الصيف».

وأكد المدرب: "عواد لا يرغب في اللعب لنادي الإسماعيلي، الحارس طلب من مسئولي الزمالك مليون دولار سنويًا للتوقيع".

وتابع المدرب: "علاقتي بعواد انتهت على مستوى التدريب، ويجب عليه الاعتذار، لكل جماهير الإسماعيلية قبل مدربيه".

واختتم سعفان الصغير تصريحاته قائلا: "يجب على عواد الاعتذار، لأنه بذلك يصنع فجوة بين الجماهير والجهاز الفني والفريق، فلو لم ينضم لنادي الزمالك سيكون من المستحيل العودة لصفوف الدراويش".