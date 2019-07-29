  • الإثنين 29 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز عن عمر 79عاما

صور نادرة للأمير بندر مع والده مؤسس السعودية

السبسي

مفاجأة.. «السبسي» تنبأ بموعد وفاته

خطة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

السبت وقفة عرفات والأحد أول أيام عيد الأضحى

حمديتي والسيسي

«حميدتي»:«السيسي» أبدى استعداده للوقوف مع شعب السودان

صلاح

صورة.. «صلاح» يؤدي مناسك العمرة

أرشيفية

إحصائية رسمية: ارتفاع نسبة الفقر في مصر

مريم حسين وصالح الجسمي

تطورات جديدة بشأن تورط فنانة شهيرة في فيديو إباحي

الملك سلمان

قبل دفن شقيقه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أرشيفية

وكالة أنباء الأردن تكشف سبب لقاء«السيسي» بالملك عبدالله

جانب من الفيديو

شاهد.. ينزع حجابها ويتبول عليها

صور نادرة للأمير بندر مع والده مؤسس السعودية

عرب وعالم

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز عن عمر 79عاما
وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز عن عمر 79عاما

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بومبيو: هناك ضرورة مُلحة للتصدي لإرهاب إيران

#

السعودية تعلن مقتل ثاني جنودها على الحدود مع اليمن

#

السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن

#

صورة نادرة للرئيس السادات مع 3 ملوك سعوديين

وفاة

المملكة

مؤسس السعودية

الأمير بندر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نادرة تجمع الأمير السعودي الراحل، بندر بن عبد العزيز آل سعود، مع والده مؤسس المملكة، وأشقائه الملوك.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود أمس الأحد.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

سيقام العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض، اعتبارا من بعد صلاة المغرب غدا الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساء، ولمدة ثلاثة أيام.

وتلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيات التعازي من قادة وأمراء الدول، في وفاة شقيقه، الأمير بندر بن عبد العزيز.

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة الاعتداء على «ميسي» في حفل غنائي
» الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا
» نائب يدعو لتكريم منتخب شباب اليد بالبرلمان
» «ترامب» يوقع مرسوم تعويض لعائلات ضحايا 11 سبتمبر
» إصابة قوية لنجم لريال مدريد قبل مواجهة توتنهام
» الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"
» شروط «عواد» للانتقال إلى الزمالك
» الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا غدًا
» الأهلي يعلن انتقال «عبد الشافي» للزمالك
» بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة
» حقيقة استضافة الجزائر لأمم أفريقيا 2021

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى