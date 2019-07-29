» انتحار شرطي تركي بعد فصله من العمل

كشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن انتحار شرطي تركي يدعى فاتح كارا أحمد أوغلو، يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك عقب فقدانه عمله بموجب أحد المراسيم الصادرة ضمن قانون الطوارئ.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء الشرطي التركي المطرود من الأمن قبل عام، بأنه لم يتمكن من الاتصال به لفترة من الوقت، مما دفعه إلى التوجه لمنزل صديقه، وعندما لم يقم أحد بفتح باب المنزل دخل صديق فاتح برفقة حارس البناية إلى المنزل باستخدام المفاتيح الاحتياطية التي بحوزة حارس البناية. ليعثروا عليه مشنوقا بحبل متصل بأنبوب الغاز الطبيعي.