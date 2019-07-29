«عاشور» يضغط على إدارة المحلة لحسم انتقاله إلى الزمالك

29 يوليه 2019 - 07:42 م

كثف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اتصالاتهم لحسم صفقة إمام عاشور لاعب غزل المحلة المعار إلى نادي حرس الحدود، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل عرض الزمالك إلى 7 ملايين جنيه لنادى غزل المحلة، فيما ينوى زيادتها إلى 10 ملايين جنيه لضم اللاعب، ورغم ذلك قابلت إدارة المحلة العرض بالرفض.



ومن ناحية أخرى أكد إمام عاشور نيته للعب لنادى الزمالك ورغبته فى الانضمام لواحد من أهم وأعرق الأندية الأفريقية وطلب من مسئولى المحلة تقليل المبلغ من أجل ذلك.

وعلى الجانب الآخر دخل نادى بيراميدز بعرض مالى 15 مليون جنيه لنادى المحلة وحرس الحدود لكن فريق المحلة طالب بزيادة القيمة المالية وتقديم عرض رسمى فى غضون ساعات.