» شاهد.. «رينارد» مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقده مع الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني السابق للمغرب، لتولى قيادة الأخضر لمدة عامين ونصف.

نشرت صفحة المنتخب السعودى عبر صفحته الرسمية على "تويتر" التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، بعقد لمدة عامين ونصف، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزى.

 وكان رينارد قد رحل عن تدريب منتخب المغرب، عقب وداع أسود الأطلسي، بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من دور الـ16، على يد منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية.

وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب فى شهر فبراير من عام 2016، ونجح فى قيادة منتخب أسود الأطلسي، للتأهل إلى بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 فى روسيا.


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