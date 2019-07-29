» لهذا السبب.. إقامة منتدى الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة

29 يوليه 2019 - 08:06 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن سبب اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مؤتمر الشباب للنسخة السابعة.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة منتدي الشباب له مغزى، وهو الرد على المشككين في إنشاء عاصمة جديدة.





وأوضح "الديهي"، أن اختيار توقيت منتدى الشباب له مغزى آخر، حيث إن شهر يوليو هو شهر الثورات التي غيرت تاريخ مصر.





وتابع "الديهي": "الدولة لا تأبى أن يمر شهر يوليو بدون وجود بصمة أخري، ويضع باقة من باقات النجاح، كما أنه سيتم إقامة منتدي الشباب بالعاصمة الإدارية للرد علي من سخروا من العاصمة حيث أنها أصبحت واقع ملموس".



