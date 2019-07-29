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"عبدالعزيز" لـ"المصريون": "لا تقلقوا على مستقبل الكرة المصرية"

الرياضة

علاء عبد العزيز
علاء عبد العزيز

أمير سعد

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اتحاد الكرة

المصريون

منتخب مصر

علاء عبد العزيز

كشف علاء عبد العزيز نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد المصري لكرة القدم، آخر المستجدات على الساحة الكروية المصرية، عقب الإخفاق الكبير لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019.

ووجه عبد العزيز، في تصريحات لـ«المصريون»، رسالة إلى الجماهير المصرية خلال حديثه عن مستقبل الكرة واستقالة اتحاد الكرة وخروج مصر من أمم أفريقيا، قائلا: "لا تقلقوا على مستقبل الكرة في مصر".

وأضاف عبدالعزيز أن التركيز خلال هذه الفترة ينصب على المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتابع: "أتوقع أن يتم تأجيل مباريات المنتخب الأول الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 التي ستكون بدايتها في شهر نوفمبر".

وأردف: "اتحاد الكرة الجديد هو المعني بتعيين جهاز فني جديد للمنتخب الأول، ليقود الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته مؤخرا بعد الخروج من أمم أفريقيا".

ومن المقرر أن يتم انتخاب مجلس جديد من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي ستحدد شكل الانتخابات ووقتها، خلال 90 يومًا وهي الفترة الانتقالية، على أن يكون المجلس المنتخب صلاحيته لمدة عام واحد فقط تكميلي.

وحول اقتصار التصويت على أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني، قال «سيتم مناقشة هذا الأمر في أول اجتماع للجمعية العمومية ومعرفة الرأي النهائي فيه».

كما أشار عبد العزيز إلى أنه في الوقت الحالي تعمل أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة على عقد ورش عمل لتشكيل اللجان الجديدة المختصة بإدارة شئون مسابقات تلك المراحل حتى يكون هناك مسابقات منتظمة وبها حيادية وعدالة لكل الأندية.

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