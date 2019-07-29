ليبيا.. عودة الملاحة بمطار معيتيقة إثر توقف لساعات

29 يوليه 2019 - 10:30 م

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الإثنين، عودة الملاحة الجوية، بعد توقف لساعات، جراء سقوط قذائف.



وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "فتحت بحمد الله الأجواء الجوية مطار معيتيقة الدولي وستباشر الشركات الناقلة رحلاتها المجدولة لهذا اليوم".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت إدارة المطار، توقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر، إثر تعرضه "لسقوط قذائف (لم تعلن عن مصدرها) مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس".

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة، الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقفها لساعات جراء سقوط قذائف.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.