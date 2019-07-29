جندي أفغاني يقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

29 يوليه 2019 - 10:40 م

قتل جندي أفغاني، الإثنين، جنديين أمريكيين في أفغانستان، بحسب مسؤولين أمريكيين.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين (لم تسمّهم) قولهم إن "الجندي أطلق النار على الجنديين الأمريكيين الإثنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الاسباب.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

