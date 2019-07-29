مرصد أوروبي: قوات "قسد" ترتكب جرائم حرب بحق السوريين

29 يوليه 2019 - 10:50 م

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الإثنين، إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق آلاف السوريين شرقي البلاد، بغطاء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".



وأضاف المرصد (مقره جنيف)، في تقرير، أن تلك الجرائم مستمرة حتى هذه اللحظة، بدعم وتنسيق غير مبررين من قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم قوات "قسد" عسكريًا منذ تأسيسها.

وأُعلن عن تأسيس تلك القوات بمدينة القامشلي (شمال شرق سوريا)، في 10 أكتوبر/ تشرين أول 2015.

وتُعرّف "قسد" نفسها بأنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع العرب والكرد والسريان والمكونات الأخرى كافة بهدف القضاء على داعش"، إلا أن مصادر محلية في المنطقة المتواجدة فيها تشير أن عناصر "ب ي د/ بي كاكا" الإرهابي يشكلون العمود الفقري فيها والقرار الرئيسي.

وقال المرصد الحقوقي إن "معاناة آلاف السوريين في مدينتي الرقة ودير الزور تضاعفت بعد قضاء قوات التحالف الدولي على أفراد تنظيم (داعش)، وتولي قوات سوريا الديمقراطية إدارة الجزء الشرقي من سوريا".

وأوضح أن أخطر تلك الانتهاكات حاليًا هو التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات "قسد" على المواطنين وبينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عامًا للمشاركة في الحرب بين تلك القوات، وخلفها التحالف الدولي، وبين "داعش".

وأضاف أن أفراد "قسد" ينفذون إعدامات بحق المدنيين، بحجة أنهم "يتبعون لداعش"، إذ أظهر فيديو مسرب حديثًا من هاتف عنصر بـ"قسد" في أحد سجونها عمليات قتل وتنكيل تطال شبانا من العرب؛ لرفضهم التجنيد الإجباري.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته "شبكة أخبار الفرات"(محلية)، إعدام شابين عربيين بطريقة وحشية في المعتقل، ثم التنكيل بجثتيهما.

وكان "الأورومتوسطي" حصل على مقطع فيديو يظهر جنديًا مثلمًا من "قسد" وهو يضرب فتاة ورجلًا بعد تقييدهما وتوجيه الشتائم إليهما؛ لرفضهما الذهاب إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأشار المرصد الحقوقي إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخه إلى مايو/ أيار 2018، ويظهر أحد أفراد قوات "قسد" وهو يعدم رجلًا وزوجته كانا يستقلان دراجة نارية لمجرد مرورهما بجانب جدار كتبت عليه عبارات ضد أحد القيادات الكردية.

وأوضح أن المقطع المصور أظهر أحد أفراد "قسد" وهو يتلفظ بشتائم مسيئة للعرب، خلال حديثه بلغة كردية، قبل أن يقتل الزوجين.

وأفاد المرصد بأن مقطع تسجيلي آخر أظهر مقاتلَيْن من "قسد" يعذبان مدنييّن اثنين مكبلين، للاعتراف بأماكن تحصن عناصر "داعش" في مدينة الرقة.

ولم يتسنّ للأناضول التأكد من صحة مقاطع الفيديو المذكورة من قبل المرصد أو المعلومات الواردة فيها من مصدر مستقل.

وتابع التقرير أن قوات "قسد" منعت النازحين السوريين، الذين فروا من المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، من العودة إلى منازلهم واعتقلت المئات منهم ووضعتهم داخل معتقلات.

ووفق معلومات جمعها المرصد من مؤسسات حقوقية سورية، فإن قوات "قسد" عذبت المئات من النازحين بالضرب المبرح والاحتجاز في مراكز غير معدة للتوقيف لأيام طويلة؛ بغرض معرفة أي معلومة عن "داعش".

كما وثق المرصد إفادات لمدنيين في تلك المناطق تفيد بقيام قوات "قسد" بتغيير ديموغرافية مناطقهم، عبر مصادرة عشرات المنازل في القرى التي دخلتها.

ووصف الباحث القانوني في المرصد "الأورومتوسطي"، محمد عماد، ما يجري في الشرق السوري بأنه أمر خطير وانتهاك فاضح لأبسط الحقوق القانونية التي كفلتها التشريعات الدولية، التي كفلت للمواطنين السوريين في تلك المناطق الحق في حياة كريمة والحرية في التنقل والعيش الآمن والحصول على الخدمات الأساسية.

وشدد عماد على أن الانتهاكات الإنسانية والقانونية وعمليات الإعدام التي يقوم بها أفراد "قسد" والإداريون العاملون في تلك المناطق، تتم خارج إطار القانون وتمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب مساءلتهم جنائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعبر الباحث القانوني عن استهجانه البالغ وقلقه الشديد من موقف الدول المشكلة لقوات التحالف الدولي الداعم لقوات "قسد"، والتي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين دون أن يتخذ أي موقف لحمايتهم بل على العكس يدعم التحالف تلك القوات بالسلاح.

وطالب المرصد "الأورومتوسطي" مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات "قسد"، والإيعاز إلى التحالف الدولي لوقف الدعم المادي واللوجستي ووقف أشكال التنسيق كافة بينه وبين تلك القوات.