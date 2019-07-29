إيطاليا تسمح بإجلاء 16 مهاجرًا من سفينة لخفر سواحلها

29 يوليه 2019 - 11:00 م

سمحت السلطات الإيطالية، الإثنين، بإجلاء المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من سفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي، والتي تقل مهاجرين منعتهم من النزول على أراضيها إلا باتفاق أوروبي.



ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فقد سمحت السلطات الإيطالية بنزول 16 مهاجرًا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مشيرة أنه سبق وأن تم السماح بنزول سيدة حامل مع عائلتها.

وسبق أن قررت وزارة الداخلية الإيطالية، الجمعة، عدم السماح لسفينة تابعة لخفر السواحل بالرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا، بعد إنقاذها 135 مهاجرًا غير نظامي بالمتوسط.

وطالبت الحكومة الإيطالية المفوضية الأوروبية رسميًا، بتوزيع المهاجرين الـ 135 على الدول الأوروبية.