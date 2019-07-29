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تظاهرات ليلية بعدة مدن سودانية للتنديد بأحداث "الأبيض"

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

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تجددت، مساء الإثنين، بعدة مدن سودانية التظاهرات المنددة بسقوط قتلى وجرحى في احتجاجات شهدتها مدينة الأبيض (ولاية كردفان / جنوب وسط).
ووفق شهود عيان، شهدت العاصمة الخرطوم ومدن بورسودان (شمال شرق)، والقضارف (جنوب شرق)، وكسلا (شرق)، والنهود (جنوب وسط)، والفاشر (غرب)، الكسمبر (وسط) تظاهرات منددة بالأحداث مدينة الأبيض، في وقت سابق الإثنين.
وكانت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، حملت المجلس العسكري الحاكم، "المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح الشهداء بمدينة الأبيض".
يأتي ذلك عقب مقتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب، في مظاهرات رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وعلى إثر ذلك، أصدر والي (حاكم) ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، قرارا بإعلان حظر التجول، اعتبار من مساء الإثنين و"حتى إشعار آخر"، بمدن الولاية: "الأبيض، وأم روابة، والرهد أبو دكنة، وبارا".
كما قررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.
والسبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبينًا أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدة الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مقتل 184 منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد في 19 ديسمبر/كانون أول 2018 وحتى مطلع يوليو/تموز الجاري.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

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