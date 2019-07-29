لافروف يبحث مع مسؤولة أممية سبل مساعدة العراق

29 يوليه 2019 - 11:30 م

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين هينيس- بلاسخارت، سبل مساعدة بغداد لتحقيق مصالحة وطنية وإعادة بناء الاقتصاد.



وقالت الخارجية الروسية، في بيان، الإثنين، إن لافروف بحث مع هينيس- بلاسخارت، في موسكو، سبل "مساعدة السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب الدولي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضافت أنه "تم التأكيد على دعم جهود القيادة العراقية لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي احتلها تنظيم داعش، لضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وأعرب الطرفان عن "قلقهما إزاء التأثير السلبي لتصاعد التوتر في منطقة الخليج على عملية تحقيق الوفاق بين العراقيين".

و خلال زيارته طهران في 22 يوليو/ تموز الجاري، صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بأن "هناك مؤامرات من البعض لزيادة حدة التوترات في المنطقة، والعراق لم ولن يكون جزءًا من العقوبات على إيران".