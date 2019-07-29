تونس.. عاهل الأردن ووزير داخلية السعودية يعزيان في وفاة السبسي

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قدّم عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الاثنين، واجب العزاء في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجرياها إلى تونس لتقديم العزاء، حيث استقبلهما رئيس الجمهورية محمّد الناصر، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وعبّر الناصر عن خالص شكره وتقديره للعاهل الأردني على زيارته ووقوفه إلى جانب تونس وشعبها في هذا المصاب الجلل.
وكان بيان للديوان الملكي الأردني، قد نقل عن الملك عبد الله، إعرابه خلال تقديمه العزاء للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وعقيلة وأسرة السبسي في قصر قرطاج، عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة".
ووفق بيان رئاسة الجمهورية التونسية، فقد أعرب الناصر عن شكره للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي كلف وزير داخلية بلاده بالقدوم إلى تونس وتأدية واجب العزاء.
ونقل البيان عن بن نايف "التزام المملكة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وحرصها على مزيد من تعزيز علاقاتها الأخوية الوثيقة معها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة".
وتوفي السبسي، الخميس الماضي، عن 92 عامًا، في ذكرى إعلان الجمهوريّة . 

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