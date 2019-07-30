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مصرع 11 شخصًا جراء الأمطار الموسمية في باكستان

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إعصار (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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لقي 11 شخصا مصرعه، الإثنين، في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند في باكستان، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت بسيول وانهيارات للتربة وانقطاع للتيار الكهربائي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في حدوث أضرار في شبكات الكهرباء، تسببت في مقتل 8 أشخاص بالصعق الكهربائي.
وأضافت أن شقيقين يبلغان من العمر 12 و16 عاما توفيا نتيجة إصابتهم بصاعقة في منطقة ماتلي خارج مدينة كراتشي.
كما أفادت وسائل الإعلام بمصرع شخص آخر نتيجة انهيار سقف أحد المنازل.
وأشارت إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض أجزاء الإقليم، لما يقارب 20 ساعة، لاسيما في ضواحي مدينة كراتشي.
وأوضح مكتب الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار وهبوب العواصف الرعدية والرياح إلى يوم الثلاثاء، في مدينة كراتشي وفي أجزاء أخرى من الإقليم.
بدورها، أعلنت وزارة التعليم في إقليم السند، تعليق دوام جميع المدارس حتى يوم الأربعاء، في حين تم رفع حالة الطوارئ لفرق الإنقاذ والأمن في الإقليم. 

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